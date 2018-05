Socialdemokraterna tappar i förtroende i de viktigaste valfrågorna

– Det är viktigt nu att vi kommer ut och berättar om de politiska skillnaderna i vårt land, säger statsminister Stefan Löfven (S).

Den här våren har Socialdemokraterna försökt ta initiativet inför att valrörelsen drar igång på allvar.

Bland annat gav sig Stefan Löfven ut på det han kallade den ”lilla valrörelsen” i onsdags. En bussturné som gick genom Mälardalen med stopp i Eskilstuna, Västerås och Örebro.

För det står klart att partiet har en svår utmaning framför sig. Väljarna anser nämligen att partiet inte har den bästa politiken i en rad frågor i dag. Det slår en ny undersökning från Novus fast.

Moderaterna starkast om jobben

När det gäller de tio sakpolitiska frågor som väljarna anser är de allra viktigaste just nu så har Socialdemokraterna förlorat förtroende i sex av tio av frågorna jämfört med under valåret 2014, i de övriga fyra frågorna så ligger man still.

Det här gör också att partiet tappat det som kallas sakägarskapet i ett par frågor. Alltså att partiet anses ha den bästa politiken på området. I februari tog Liberalerna över skolfrågan och nu anser flest väljare att Moderaterna har bäst politik när det gäller jobben.

En fråga där Socialdemokraterna traditionellt varit starkast. I september 2016 ansåg väljarna att partiet hade bäst politik i sex av de tio frågorna, i dag endast i fyra av tio.

– Vi ska alltid ta sånt här på allvar, och det gör vi. Det är därför vi lanserar det största trygghetspaketet i modern tid, säger partisekreteraren Lena Rådström Baastad (S) till SVT Nyheter.