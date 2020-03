Socialstyrelsen: ”Kritiskt läge gällande skyddsutrustningen”

På söndagseftermiddagen höll statsminister Stefan Löfven (S) en pressträff tillsammans med flera myndighetschefer om coronaläget i Sverige. Enligt Olivia Wigzell är all skyddsutrustning en bristvara just nu, även globalt. Hon säger att det dock har köpts in så att det finns små lager runt om i landet. Socialstyrelsen ser nu över hur det ska fördelas mellan regionerna så det finns där läget är mest akut.

– Tillgången på skyddsutrustning är kritisk och det är därför det är vår första prioritet att säkerställa den. Det vi har nu är ett väldigt kort perspektiv så vi försöker garantera en längre uthållighet när det gäller tillgången på skyddsutrustning.

Utrustning och personal mest akut

Hon säger att även tillgången på vårdplatser är ett problem, men att brist på utrustning och personal är mer akut.

– Det finns möjlighet att flytta om. Det är något vi tittar på nu för att vi ska vara beredda om vi kommer inför ett sådant scenario att vi behöver mer lokalyta.

Enligt Wigzell tittar medicinska expertgrupper just nu på vilka prioriteringar som kan komma att behöva göras inom vården.

– Mycket handlar om att vi ska kunna ha en hälso- och sjukvård som kan ge vård efter behov. Har man stora behov är man en prioriterad grupp.

”Vi har förmågan att klara det”

Hon säger att Sveriges sjukvårdssystem inte har varit utsatt för något liknande tidigare. Men Wigzell tror att Sverige kommer att klara den påfrestning som sjukvården utsätts för.

– Utifrån vad vi kan bedöma nu så ser vi att vi har den förmågan. Men det bygger ju på att alla aktörer kan arbeta snabbt och samordnat.