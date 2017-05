Operastjärnan: Sverige måste vara ett land för HBTQ-flyktingar

Mellan måndagen och onsdagen befann sig kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia, tillsammans med infrastrukturminister Anna Johansson, på Sveriges första statsbesök i Indonesien. Enligt kungahusets hemsida deltog kungen i möten med Indonesiens president Joko Widodo, såväl privat som i sällskap med de svenska och indonesiska delegationerna.

Syftet med resan var, enligt kungahuset, att diskutera stärkt samarbete, handels- och hållbarhetsfrågor samt utbyte inom utbildning och forskning.

– Det är med stor glädje som Drottningen och jag i dag inleder vårt besök till Indonesien. Detta statsbesök är historiskt, då det är det allra första mellan våra två länder. Det är min önskan att vi under de kommande dagarna ska lägga en grund till en ännu starkare relation under många år framöver, sade kungen i ett tal i presidentpalatset.

Piskades inför publik

Under tisdagen, mitt under statsbesöket, utdelades ett spöstraff mot två unga homosexuella män i provinsen Aceh. De båda männen, som blev påkomna under en sexakt när medborgargardister stormade huset där de befann sig, mottog 83 piskrapp var inför en stor publik. Det är det första dylika straffet som utdelas i Aceh, som sedan 2014 är den enda indonesiska provinsen med islamiska sharialagar, vilka bland annat förbjuder homosexualitet.

Operasångaren och HBTQ-aktivisten Rickard Söderberg vädrade sin frustration på Twitter dagarna innan statsbesöket.

”Förutsätter att @annajohansson, som är m kungen i Indonesien på tis, lägger ALL kraft för att avstyra offentliga avrättningen av 2 bögar då!” skrev han den 18 maj. Vid tidpunkten var straffets exakta natur ännu inte känd. Männen överlevde, men Söderberg understryker att så många piskrapp är livshotande och att dylika straff mot HBTQ-personer regelbundet delas ut runtom i världen.

Vill se tydlighet från politikerna

”Jag förstår att regeringen inte kan vara lika radikala som en aktivist som jag, och jag har inget annat val än att lita på att HBTQ-frågan verkligen ÄR lyft med mycket starka ordalag och på ministernivå i Indonesien, och att frågan också får konsekvenser för Sveriges relation till landet, till exempel genom stärkt stöd till deras mänskliga rättighets- och HBTQ-organisationer” skriver Söderberg i sms till SVT Nyheter.

”Ofta önskar jag att det inte fanns en sådan räddhågsenhet kring frågan om kärlek och mänskliga rättigheter, och att de högsta politikerna var lika tydliga i frågan, i både ord och handling, som en lysande regnbåge på en regngrå sommarhimmel. HBTQ-personers situation i världen vittnar om och om igen om hur viktigt det är att vi fortsätter vara ett land som är öppet för alla de som flyr undan detta omänskliga förtryck.”

”Tog upp frågor som rör tolerans”

Händelsen har tagits upp under statsbesöket, säger Johanna Westlund, presskommunikatör på UD.

– På onsdagen träffade delegationen, tillsammans med svenska ambassaden, HBTQ-organisationer i Indonesien. Fallet med spöstraffet har tagits upp på ministernivå, säger hon till SVT Nyheter.

Vad sades på mötet?

– Jag vet inte närmare vad man sa, men man tog upp frågor som rör tolerans och respekt för mänskliga rättigheter.

Kung Carl XVI Gustaf sa i samband med besöket till Aftonbladet att han beklagar att människor inte behandlas som lika mycket värda i alla länder.

– Vi har under detta statsbesök i Indonesien haft ett stort antal bilaterala möten på olika nivåer. Bland annat mellan företrädare för våra länders regeringar. Den aktuella frågan om HBTQ och bestraffningen har belysts under statsbesöket, har kungen sagt till Aftonbladet.