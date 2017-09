Sommarvärme på väg från öster

– Över Östeuropa och norra Ryssland finns ett högtryck som ger ovanligt varmt väder för årstiden, Kiev i Ukraina hade till exempel 28 grader i dag. Den värmen rör sig mot Sverige i helgen, säger SVT:s meteorolog Deana Bajic.

Deana Bajic, meterolog på SVT

Torrare luft kommer in

Just nu är luft och mark fuktiga efter allt regn som fallit och det leder till att det bildas dimma och moln, men i början av nästa vecka kommer torrare luft in och det ser ut att bli soligt i så gott som hela landet en bit in i nästa vecka.

– Det är lågtryck i väster och sydost som pressar upp den varma och torra luften mot oss. När det lilla lågtrycket i sydost passerar under fredag kväll och lördag natt kan det ge ganska stora regnmängder i östra Svealand och kanske även östra Götaland och Gotland, men när det fortsätter västerut växer högtrycket in, säger Deana Bajic.

Upp mot 20 grader i söder

På lördag kan det bli 16-17 grader i Götaland och östra Svealand. På söndag försvinner de sista resterna av regnet och då stiger temperaturerna i södra Sverige upp mot 18-20 grader.

– Varmast blir det förmodligen i Blekinge och Kalmartrakten, säger Deana Bajic.

I landets norra delar blir det inte lika varmt i helgen och det blir också mer moln där. Men från måndag börjar det bli varmare även längre norrut. Det kan bli omkring 15 grader upp mot Västerbotten, det vill säga några grader varmare än normalt, men fortfarande inte så mycket sol, enligt Deana Bajic.

– I söder däremot blir det soligt, främst i öster, och omkring 17 grader.

Onsdag: Fint väder i hela landet

På tisdag börjar sedan sol och värme ta över allt mer i hela landet och onsdagen ser ut att bli fin och solig i stort sett från norr till söder.

– I Västergötland ser det ut att kunna bli upp till 20 grader, säger Deana Bajic.

Meteorologisk sommar är det när dygnsmedeltemperaturen är minst 10 grader. På nätterna kommer det att vara omkring 8-10 grader, men de delar av landet som redan fått meteorologisk höst kan inte ”gå tillbaka” till meteorologisk sommar, även om det blir varmt, förklarar Deana Bajic.

Frostrisk är det bara i fjällen den närmaste tiden, så än behöver vi inte ta in växterna från balkongen. De som eventuellt vill bada kan räkna med badtemperaturer på runt 13-15 grader.

Kan bli fint väder månaden ut

Sedan ser det fina vädret ut att hålla i sig ända fram till 30 september. Sverige påverkas under den här perioden inte så mycket av de orkaner som drabbat Karibien och sydvästra USA, men när oktober börjar så ser det ut som att resterna av orkanen Maria eventuellt kan nå upp till våra breddgrader.

