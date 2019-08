Sparekonomen om börsrasen: ”Investerarna har nattsvarta framtidsutsikter”

För första gången på över tio år har tioårsräntan fallit under tvåårsräntan på de amerikanska statsobligationerna.

– Så ska det inte vara. Det är den längre räntan som ska ligga högre, men nu är det alltså tvärtom, vilket betyder att vi fått en inverterad räntekurva, säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet.

Då det ses som en högre risk att binda upp pengarna under lång tid är det normala att investerare kräver högre ränta för investeringar som löper längre än tio år. Att räntan på ”tioåringen” nu går ner under de kortare löptiderna är ett tecken på att investerare väntar sig en svagare ekonomi under de kommande åren, menar Frida Bratt.

– De har så pass nattsvarta framtidsutsikter att de är beredda att gå med på en lägre ränta, säger hon.

”Klassisk signal på en recession”

Hon menar att det som händer i USA i hög utsträckning påverkar den svenska börsen.

– Det som händer i Nordamerika sätter humöret på börserna världen över. Faller den amerikanska börsen faller också den svenska. Det blir ringar på vattnet som sprider sig över världens marknader, säger Frida Bratt.

Traditionellt sett har en invertering av räntekurvan setts som en indikation om en förestående recession.

– Det här är inte ett facit, men det räcker att investerarna blir nervösa för att det ska ha inverkan på börsen. Det är mycket psykologi inblandat och en inverterad räntekurva är en klassisk signal på en recession. Det hände innan finanskrisen 2008 och det verkar hända nu också, säger Frida Bratt.

”Marknaden kommer att svaja”

Vad bör man göra som privatsparare?

– På lång sikt så ska man inte oroa sig och inte hålla på och ändra i sitt pensionsparande eller det långsiktiga sparandet. Har du decennier kvar till pensionen, så kan du sitta lugnt i båten. Det är inte en krasch i sikte, men osäkra tider. Marknaden går upp och ner och det har man råd med, säger Frida Bratt.

Men ser man sitt sparande på kortare sikt kan man dock ta sig en funderare.

– Handlar det om en femårsperiod eller kortare, så ska man vara medveten om att marknaden kommer att svaja, säger Frida Bratt.