Spela Spåren gärningsmannen lämnar efter sig

Spåren gärningsmannen lämnar efter sig

På en brottsplats kan polisens tekniker hitta spår som avslöjar gärningsmannen och som kan berätta hur brottet gått till. Bevisen som hämtas in under den tekniska undersökningen kan sedan bli avgörande under den fortsatta utredningen.

– En professionell brottsplatsundersökning är en nödvändig förutsättning och centralt när det kommer till rättegång, säger Leif GW Persson, professor i kriminologi, i Veckans brott.