Spelskatten blev storvinst för staten

Under det första halvåret betalade spelbolagen in drygt 1,8 skattemiljarder till staten, rapporterar Ekot. Det var lika mycket som Skatteverket räknat med att få in under hela året.

Den nya spellagen med licenser, hårdare regleringar och spelskatt tynger spelbolagens vinster. Flera aktörer har ålagts böter och varningar från Spelinspektionen.

Till exempel dömdes Betsson nyligen till böter på 19 miljoner kronor för brott mot bonusreglerna. Detta tillsammans med spelskatten gjorde att bolagets senaste kvartalsvinst föll till 197 miljoner kronor från 301 miljoner kronor samma period i fjol.

Även Kindred såg sin kvartalsvinst minska från 340 till 170 miljoner kronor.

Innan omregleringen i januari hade Svenska Spel monopol på marknaden medan utländska spelbolag var oreglerade. Nu betalar bolagen 18 procent skatt.

Fler än väntat

Enligt My Hamrén stämdes skattesatsen av med branschen, framför allt med branschorganisationen för onlinespel BOS.

– Man ville lägga sig på en nivå som var rimlig. Hade man dragit till med en för hög skatt riskerade man att bolag inte skulle ansökt om licens i Sverige och då hade man inte nått det resultat som man eftersträvade, säger hon.

När spellagen utreddes räknade utredaren med att statens skatteintäkter från de nya aktörerna skulle bli cirka 600 miljoner kronor om året. Enligt My Hamrén baseras den siffran på utredarens kalkyl över hur många spelbolag som kunde tänka sig söka licens.

– I spelutredningen hade man pratat om att 50–70 bolag på sikt skulle söka licens.

Intresset blev dock långt större än väntat och hittills har 86 spelbolag beviljats licens och betalar skatt.

Lägre lönsamhet

Att tidigare oreglerade bolag nu får kraftigt sänkta vinster var väntat, säger My Hamrén.

– Jämför du med att du har betalat kanske 1 procent i Malta tidigare och har verkat i Sverige utan att betala några som helst avgifter är det inget oväntat att du får högre omkostnader när du kommer in på en marknad legalt och ska betala de avgifter som andra bolag betalar för att finnas där legalt.

Utöver skatt betalade bolagen totalt cirka 67 miljoner kronor i licensavgifter under perioden 1 augusti i fjol till och med sista juni fjol, varav onlinespel stod för 46 miljoner kronor. Ytterligare kostnader tillkommer för tillsyn samt reklam.

Enligt My Hamrén kommer en del bolag säkerligen med tiden att lämna den svenska marknaden eller gå samman på grund av för liten lönsamhet till följ av ökad konkurrens i kombination mad skatter och avgifter.