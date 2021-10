Språkvårdaren: Sannolikt att ordet blåbrun inte hade kommit med på nyordslistan i dag

Det blev hätsk stämning när Per Bolund (MP) kallade delar av oppositionen blåbrun. Jimmie Åkesson (SD) blev upprörd.

– Per Bolund, vem är brun här? Kallar du mig för nazist? Jag blir riktigt upprörd. Sluta kasta den färgen på mig, sa Åkesson.

Per Bolund hänvisade under debatten till Språkrådet och att begreppet är vedertaget. Ola Karlsson, språkvårdare vid Språkrådet, menar dock att båda politikernas tolkning är möjlig och att ordet sannolikt inte hade kommit med på nyordslistan i dag, just på grund av sin politiska laddning.

– Vi redovisade det här på nyordslistan 2014, just som den här beteckningen, för att i svensk ordbok finns också brun med, med den nazistiska betydelsen men också med underbetydelse av rasistisk med mera, som det står där. Alltså en mer urvattnad betydelse.

Ordet dök upp på Språkrådets nyordslista 2014. Så här beskrivs det:

”blåbrun

ökad användning: färgbeteckning för politiska samarbeten mellan traditionella högerpartier och främlingsfientliga, högerextrema eller högerpopulistiska partier”.