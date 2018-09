Springmask är en vanlig tarmparasit som sprids genom att man får i sig maskens ägg genom munnen. Foto: SVT/Gorm Kallestad/TT

Explosionsartad ökning av springmask – nätdoktorer nedringda i jakt på medicin

Förekomsten av springmask har ökat markant under sensommaren – samtidigt som den receptfria medicinen är slut på apoteken och väntas inte komma in igen på minst en månad. Nu uppger nätdoktorer för SVT Nyheter att mängden samtal om springmask ökat med 60-75 procent under augusti och september.