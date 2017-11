SR-anställda larmade om radioprofilen tidigare – ledningen gick inte vidare

Närmanden, kränkningar, tafsanden och ovälkomna sexuella förslag. Men också en kultur av härskartekniker och maktmissbruk. Det är den bild som kommer fram när SVT Nyheter pratar med flera personer med insyn i den redaktion där en kvinnlig radioprofil nu står under utredning för sexuella trakasserier, en utredning som ska vara klar i veckan. Och problemen på redaktionen ska ha pågått i många år.

Den närmaste ledningen på profilens redaktion fick redan i början av året reda på hur radioprofilen närmat sig en medarbetare på ett sexuellt sätt. Men trots det, togs inte uppgifterna vidare till personalavdelningen.

Ledsna och arga medarbetare

Medarbetarna är i dag ledsna, arga och frustrerade. Senast i dag har det hållits ett krismöte på redaktionen.

– Jag är extremt upprörd och arg. Det är skamligt att det här bara har fått pågå. Vi har bara fått höra att man ska dalta med henne och anpassa sig efter vad hon vill, säger en person till SVT Nyheter.

”Vi ska tåla en del för att hålla henne på gott humör”

Berättelserna om den anklagade profilen är känsliga och flera medarbetare vill inte att SVT Nyheter avslöjar detaljer – av rädsla för hur det ska bli med deras jobb.

– Många har genom åren haft osäkra anställningar vilket kan göra att man inte vågar säga något. Samtidigt är det här något som pågått så länge och ibland så subtilt. Gränserna har förflyttats hela tiden och vi har fått lära oss att vi ska tåla en del för att hålla henne på gott humör, säger en medarbetare.

Flera medarbetare på redaktionen mår just nu så dåligt att de inte kan sända profilens radioprogram och därför har utsändningen och stora delar av produktionen flyttats till andra redaktioner i landet.

– Det är jättejobbigt och folk mår så dåligt just nu, säger en medarbetare och berättar också att klimatet på redaktionen var ännu värre för ett par år sedan, och då även inkluderade arbetsledare.

– Ena dagen fick man komma in i kretsen, nästa dag frystes man ut. Det handlade om undanhållande av information och att vi ställdes mot varandra.

– Det var ett sexuellt språk som kanske passar på en pub, men inte på en arbetsplats, säger en annan.

Kunde be att få ”hångla”

Det klimatet ska ha förbättras – men problemen med radioprofilen kvarstått. På personalfester, på redaktionen och på jobbresor ska medarbetare ha blivit utsatta för sexuella inviter, tafsande och grova sexförslag på sms.

– Hon kan komma fram och be en att ”hångla lite med henne” eller ge en sliskiga kyssar i nacken och vilja att man ska krama henne. Ena sekunden kan hon få utbrott och säga att man inte duger något till, för att nästa sekund säga att man är oumbärlig. Och de sexuella inviterna ingår i det otroligt obehagliga beteendet, säger en person till SVT Nyheter.

Medarbetare som SVT Nyheter talat med påpekar att anklagelserna riktades mot profilen för drygt en månad sedan, innan den omtalade Me too-kampanjen om sexuella trakasserier fick spridning. Radioprofilen är just nu sjukskriven efter anklagelserna, men jobbade kvar och sände program kring Me too, trots att hon då själv utreddes för sexuella trakasserier.

– Vi fick jobba där med programmen och henne, trots att vi visste vad som skett. Halva redaktionen visste och den andra halvan visste inte, det var fruktansvärt, säger en person till SVT Nyheter.

”Inte känt till detta”

Björn Löfdahl, programdirektör på Sveriges radio, säger att SR:s högsta ledning fått kännedom om anklagelserna mot profilen för lite drygt tre veckor sedan.

– Vi har överhuvudtaget inte känt till detta tidigare. Nu gör vi en utredning och jag kan inte kommentera mer än så, säger Björn Löfdahl.

Även på SVT har profilen utretts och medarbetarna på Sveriges radio är upprörda över hur hon kunde anställas av radion efter de anklagelserna som förekommit på Public service-grannen.

– Hur kunde SR anställa henne, frågade de inget om vad som hände på SVT? Om ledningen hade fått reda på problemen på SVT, hade man kunnat stoppa det tidigare så vi sluppit bli utsatta, säger en medarbetare på Sveriges Radio.