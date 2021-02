Ställ dina frågor om det politiska läget till SVT:s politikreporter

Hej Per, det är det en hel del inom det splittrade L som tycker och det var ju Erik Ullenhags linje när han kandiderade till partiledare. De som förordade honom anser ju fortsatt att vägen ut ur krisen är att på allvar gå in för att vara det socialliberala mittenalternativet i samverkan med andra partier som tycker det är avgörande att hålla SD utanför inflytande. Huruvida det hade varit mer framgångsrikt kan vi inte veta. Dragkampen inom L kan ju också sluta med att partiet gör just det vägvalet framöver.