Stark arbetsmarknad trots att lågkonjunkturen tros vara på väg

Statliga Konjunkturinstitutet beräknar att Sverige befinner sig på toppen av konjunkturen nu och att tillväxten bromsar in under 2019.

Men signalerna om en svalare svensk ekonomi märks inte av på arbetsmarknaden.

I sin prognos för arbetsmarknaden 2019-2020 tecknar Arbetsförmedlingen en bild av en fortsatt stark efterfrågan på arbetskraft inom samtliga branscher och län i landet. I storstadsregionerna har jobbtillväxten ökat mer än den vanligtvis brukar.

Bäst förutsättningar för utrikes födda

Håkan Gustavsson är prognoschef för Arbetsförmedlingen och säger att de hade räknat med stark tillväxt under den här perioden, men inte fullt så stark som det faktiskt blev.

– Det handlar om 85 000 fler sysselsatta på arbetsmarknaden, 7000 fler än vad vi bedömde för ett halvår sedan, säger han.

Flest jobb kommer att gå till utrikes födda, säger Håkan Gustavsson, det handlar om merparten utav arbetstillfällena som spås gå till den gruppen under både 2019 och 2020.

– Utrikes födda har i alla avseenden en stark arbetsmarknad just nu. Det är bred efterfrågan på arbetskraft och det innebär att många utrikes födda kommer i arbete. Har man utbildning och fullständiga gymnasiebetyg, så är vägen in på svenska arbetsmarknaden ganska bra just nu, säger han.

Positiva jobbprognoser

Även arbetsgivarna bekräftar Arbetsförmedlingens ljusa prognos. Enligt bemanningsföretaget Manpowers mätning som bygger på intervjuer med 750 svenska arbetsgivare ligger arbetsgivarnas efterfrågan på arbetskraft kvar på en hög nivå under första kvartalet kommande år.

Samtliga delbranscher redovisar positiva jobbprognoser. Geografiskt sett är det bara i Skåne som arbetsgivarna ser negativt på sysselsättningstrenden. I regionen Norrland är efterfrågan på arbetskraft däremot rekordstark, den högst uppmätta sedan Manpowers mätningar började för 15 år sedan.

Arbetsförmedlingens prognos bygger på intervjuer med ungefär 13 000 privata och offentliga arbetsgivare i hela landet och utkommer två gånger per år.