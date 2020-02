Kritik mot riksgäldens direktör i ny rapport

Rapporten, som publicerades under fredagen, baseras på en undersökning som gjorts bland Riksgäldens anställda, dels via djupintervjuer och dels via en webbenkät som samtliga anställda fått möjlighet att svara på. Av drygt 200 anställda ska 159 ha svarat, alltså 76 procent.

Totalt är det tre förbättringsområden som lyfts fram. Det första är att de anställda vill ha ett mer strategiskt ledarskap, där hela organisationen arbetar i en gemensam riktning. Det andra området är att man vill att riksgäldsdirektören ska ta ansvar för ledarskapet i hela myndigheten. Den tredje och sista punkten är att man eftersöker ett ledarskap som lever som man lär, genom att vara förutsägbar och balanserad – samt skapa en psykologisk trygghet på möten.

”Tacksam”

I ett pressmeddelande skriver riksgäldsdirektör Hans Lindblad att han nu ska ta till sig synpunkterna och han får stöd från styrelsen.

– Jag är tacksam för de synpunkter som mina medarbetare har gett mig. Insikterna som jag har fått tar jag tar till mig med ödmjukhet. Utifrån detta vill jag stärka Riksgälden och mitt eget ledarskap tillsammans med mina medarbetare, säger riksgäldsdirektör Hans Lindblad.

– Styrelsen noterar att Hans delar rapportens slutsatser. Styrelsen stödjer Hans och välkomnar de initiativ han tar för att utveckla sitt ledarskap tillsammans med medarbetarna, säger styrelseordförande Gunilla Nordlöf.

Stora förluster bakom utredning

Riksgälden tog beslutet om att tillsätta en extern utredning i september förra året, efter att Svenska Dagbladet och Dagens industri avslöjat stora problem inom myndigheten. Bland annat ska Hans Lindblad tagit beslut som gått stick i stäv med expertutlåtanden, vilket resulterade i förluster på hundratals miljoner.

– För något år sedan så fattade styrelsen beslut om att avsluta den typen av verksamhet överhuvudtaget. Vi tycker inte att det är i enlighet med Riksgäldens uppdrag att ta så riskfyllda positioner som det innebär, sa dåvarande styrelseordförande Yvonne Gustafsson i september förra året.