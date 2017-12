Starka reaktioner efter brandattacken mot synagogan

Liberalernas rättspolitiske talesperson Roger Haddad kräver i ett uttalande till SVT att polisen och säkerhetspolisen vidtar åtgärder för att omedelbart se över säkerheten kring de judiska institutionerna. Han vill också att polisens enheter för att bekämpa hatbrott förstärks.

”Vi måste reagera med full kraft mot dessa angrepp mot den judiska minoriteten och dess institutioner i Sverige, vi kan inte acceptera att judar som bor i Sverige blir ett slagträ och måltavla för den kritik vissa har kring politiken i Mellanöstern” skriver Roger Haddad (L).

Även om brandattacken mot synagogan i Göteborg ännu inte rubriceras som ett misstänkt hatbrott är reaktionerna starka från debattörer och forskare.

”Vidrigt”

Aftonbladets politiska chefredaktör Karin Pettersson twittrar:

”Fullständigt vidrigt. Samhället måste stå enat mot detta”.

Terrorforskaren Magnus Ranstorp twittrar att han är förbannad och saknar ord.

”Nu måste regeringen ta krafttag mot växande våld och antisemitism”, skriver han.

”Sverige behöver stå samlat”

Peter Wolodarski, Dagens Nyheters chefredaktör, skriver på Twitter:

”Vidrigt detta. Först Malmö, sen Göteborg. Sverige behöver stå samlat för att pressa tillbaka antisemitismen”.

Brinnande föremål slängdes sent på lördagskvällen in på Judiska församlingens gård. En ungdomsfest pågick i församlingshuset, men elden tog sig inte och ingen skadades. Under fredagskvällen samlades omkring 200 personer i Malmö och skrek hot mot judar.