Ny statistik visar: Svenskar köper godis och alkoholfri öl som aldrig förr

Under 2018 ökade samtliga varugrupper inom livsmedel och drycker. Störst ökning stod gruppen mineralvatten, läsk och juicer för. Gruppen ökade med 11 procent mellan 2017 och 2018 och totalt såldes det för 19,5 miljarder svenska kronor, enligt myndigheten.

Samtidigt blir svenskarna allt mer onyttiga. I fjol ökade försäljningen av sötsaker med 7,8 procent, medan frukt ökade med 5,5 procent och grönsaker med 6,5 procent.

Försäljningen av godis per capita (per person) uppgick till 2 289 kronor i fjol, vilket motsvarar en veckoförsäljning på cirka 44 kronor per person. Motsvarande siffra för frukten landade på 30 kronor per vecka.

– Det är en trend som funnits sedan flera år tillbaka. Det beror väldigt mycket på att priserna har ökat mer på sötsaker än just frukt, säger Daniel Wester, statistiker på SCB, om utvecklingen.

Alkoholfria drycker ökar

Det är dock inte bara konsumtionen av sött som ökar. I fjol såldes det alkoholfria drycker för 27 miljarder kronor vilket är en ökning med 8 procent, jämfört med 2017. Framförallt är det energidryckerna som står för den stora ökningen.

Även konsumtionen av alkoholfri öl, som trots sitt namn – ingår i varugruppen alkoholhaltiga drycker ökar. Under 2018 såldes alkoholhaltiga drycker för 41,9 miljarder kronor i Sverige, en ökning med 5,5 procent sedan 2017.

– Det som är mest förvånande är att alkoholfri öl och energidrycker ökar väldigt mycket jämfört med alla andra varugrupper, säger Daniel Wester.

Han menar ett en rimlig förklaring till ökningen är att handlarna har satsat väldigt mycket på exponering av dessa varor i reklam och skyltning under de senaste åren.