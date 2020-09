Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Annie Lööf (C) och Stefan Löfven (S) håller en gemensam pressträff. Foto: Pontus Lundahl/TT Visa alla (2)

Löfven: En sjujäkla satsning på välfärden

Regeringen och samarbetspartierna har enats om stora satsningar på välfärden i höstens budget. Bland förslagen som aviserades under måndagen finns bland annat miljardsatsningar på vård och äldreomsorgen samt höjda statsbidrag under de kommande två åren.

– Om ni ursäktar mig är det här en sjujäkla satsning på välfärden, säger Stefan Löfven under en pressträff.

Regeringen och januaripartierna har enats om ett permanent tillskott på fyra miljarder per år till äldreomsorgen. Det uppger statsminister Stefan Löfven (S) och Centerpartiets ledare Annie Lööf på en gemensam pressträff. – Det är den största satsningen på svensk äldreomsorg någonsin, säger Stefan Löfven. ”Satsning av historiska proportioner” Löfven lyfte det så kallade ”äldreomsorgslyftet” som presenterades i våras. Satsningen syftar bland annat till att ge 10 000 undersköterskor och vårbiträden möjlighet att studera på arbetstid för att därefter anställas på fasta heltidstjänster. – Nu föreslår vi att det här äldreomsorgslyftet breddas och förlängs. Där tillför vi ytterligare 1,7 miljarder kronor, säger Löfven. Med vårens satsningar inkluderade kommer regeringen och samarbetspartierna att satsa totalt 9,7 miljarder på svensk äldreomsorg under kommande år, meddelade statsministern. – Det här är satsningar av historiska proportioner, sa Löfven. Miljarder till regionerna Regeringen föreslår också ytterligare miljarder till regionerna för att kunna möta det ökade vårdbehov som följt i spåren av coronapandemin. – Väntetiderna är ett stort problem, säger Löfven. – Många planerade besök och operationer har tvingats ställa in. För att vården ska klara av att hantera det uppdämda behovet föreslår vi att regionerna tillförs ytterligare fyra miljarder kronor 2021 och 2022. Höjda statsbidrag Kommunerna och regionerna kommer också att få mer pengar i form av statsbidrag, säger C-ledaren Annie lööf. – Vi genomför i dag en generell höjning av statsbidragen till kommuner och regioner med ytterligare 10 miljarder under nästa år, 2021 och ytterligare ett tillskott på fem miljarder året därefter, 2022, säger Annie Lööf. 70 procent går till kommunerna, 30 procent till regionerna och de fördelas utifrån folkmängd. De fyra miljardens till äldreomsorgen, de fyra miljarderna till vården samt utbyggnaden av äldreomsorgslyftet innebär tillsammans med höjda statsbidrag på tio miljarder nya satsningar på totalt 19,7 miljarder under 2021, enligt Annie Lööf. Dela på Facebook Dela på Twitter

