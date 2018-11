Stefan Löfven: Vi röstar nej till att Kristersson bildar regering

Enligt Socialdemokraternas Stefan Löfven är det rimligt att gå vidare och rösta om statsministerförslag i riksdagens kammare. Det meddelar han i en skriftlig kommentar till SVT Nyheter. Samtidigt skriver han att man inte kommer att rösta på Kristerssons regeringsförslag:

”Vi vet ännu inte hur den regering som Kristersson (M) vill bilda kan vara sammansatt. Den kan komma att bli en utpräglad konservativ regering och den kommer att vara beroende av stöd från SD. Jag ser det som ett hot mot sammanhållningen i Sverige.”

Löfven skriver även att han ”står till fortsatt förfogande” för att bygga en blocköverskridande regering.

Reaktioner på sociala medier

Under måndag förmiddag meddelade talmannen att sonderingsuppdraget inte går vidare till Annie Lööf (C). Partiledaren gick senare under eftermiddagen ut med att hon är besviken över beslutet.

Även Liberalernas Jan Björklund uttryckte sin förvåning över att Lööf inte får sondera på sitt Twitterkonto.