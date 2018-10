Stefan Löfvens samtal har inletts – träffar partierna i dag

Under måndagens pressträff ville Stefan Löfven inte gå ut med hur, när, och var han kommer att träffa partiledarna som han har sagt att han kommer bjuda in. Men enligt uppgifter till SVT kommer S-ledaren att ta emot samtliga partiledare ur Alliansen under tisdagen.

När TT Nyhetsbyråns reporter mötte S-ledaren på tisdagsmorgonen, innan samtalen inleddes, var han fåordig.

– God morgon, var det enda han ville säga.

Inget samtal med SD

Stefan Löfven kommer även att träffa ledarna för Vänsterpartiet och Miljöpartiet under dagen. SD-ledaren Jimmie Åkesson ska inte ha kallats till samtal.

Vid 10-tiden på tisdagsförmiddagen anlände moderatledaren Ulf Kristersson till Sagerska huset för att samtalamed Löfven. Men mötet blev kort.

– Efter drygt 20 minuter lämnade Kristersson Sagerska huset, säger SVT:s politikreporter Love Benigh.

M-ledaren tog bakvägen från platsen för att undvika journalister.

Även Liberalernas partiledare Jan Björklund har träffat Löfven under förmiddagen.

– Han säger samma sak som han sagt på presskonferenserna de senaste dagarna, säger hans stabschef Elin Boberg till Aftonbladet.

Kortare tid på sig

Stefan Löfven har två veckor på sig att försöka bilda en regering, lika lång tid som Ulf Kristersson hade. Men enligt TT har S-ledaren färre dagar på sig att boka in möten och hålla träffar då han fortsatt är statsminister i övergångsregeringen och åker till Bryssel och EU-toppmötet på onsdagen.

Toppmötet kommer att pågå till åtminstone torsdag eftermiddag. Tanken var att Löfven skulle stanna kvar och delta i toppmötet mellan EU och de asiatiska ländernas samarbetsorgan Asem. Det överlåter han till utrikesminister Margot Wallström (S), skriver TT.