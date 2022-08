Stockholm Pride: Dags för partierna att bekänna färg

Under måndagen inleds årets pridevecka som avslutas med den årliga paraden. Temat är “dags att bekänna färg”, en passning till företag, organisationer och partier som tidigare har uttalat sig om HBTQI-frågor inför valet.

– Det är en chans för dem att berätta vad de vill åstadkomma och att se över vad vi tillsammans, säger Fredrik Saweståhl, ordförande för Stockholm Pride.

Stockholm Pride publicerade tidigare i veckan en kravlista på DN debatt där man specifierar sju krav man vill ställa på den kommande regeringen.

En ny könstillhörighetslag som separerar juridiska och medicinska processer fullt ut, tillgänglighet till vård för transpersoner och diskriminerande blodgivninsregler är några av de frågor man vill att politiker ska följa upp.

”Vi vill se ett genuint engagemang”

En företagslogga i regnbågsfärger eller donationer till HBTQI-organisationer – det är några av de sätt som företag har kunnat visa sitt stöd och engagemang i HBTQI-relaterade frågor. Fenomenet kallas för pinkwashing och är ett sätt att ladda varumärken med “goda värden” genom att engagera sig i samhällsfrågor.

2021 redovisade tidningen Popular info i en undersökande artikel att 25 amerikanska företag som använt sig av just regnbågsfärgade loggor har samlat in över tio miljoner dollar till organisationer som driver HBTQI-frågor de senaste två åren.

– Jag skulle säga att pinkwashing framförallt är ett amerikanskt problem i och med att vi inte lever på donationer i samma utsträckning. Men vi vill så klart att företag som engagerar sig i frågorna ska mena allvar med det även här i Sverige, säger Saweståhl.

Kritik riktas mot Stockholm Pride

I Sörmland har det startats en alternativ Pridefestival i kölvattnet av diskussionerna kring företag och politikers engagemang i HBTQI-frågor. De menar att Stockholm Pride tappat fokus från queer-frågor och att man istället skapat en scen för företag att marknadsföra sig.

– Vi är en väldigt bred plattform, och det finns en möjlighet att diskutera alla frågor som är kopplade till HBTQI. Lyckas vi väcka det engagemanget så gör vi något rätt, resonerar Saweståhl.

Bör företag och politiker delta i Pridefestivalen?

– Jag säger: the more the merrier! Vi ska vara breda, säger han.