Stor ökning av anmälda insiderbrott

De många anmälningarna beror bland annat på att insiderhandeln fått större medial uppmärksamhet den senaste tiden, enligt Peter Hallström på Finansinspektionen. Det gör att börsaktörernas övervakningsavdelningar har blivit mer uppmärksamma, säger han till Svenska Dagbladet.

Under 2017 har det hittills kommit in 340 anmälningar om insiderbrott. Det är en ökning med 56 procent jämfört med hela förra året, då det kom in totalt 218 anmälningar, enligt tidningen.

Joakim Strid, övervakningschef på Stockholmsbörsen, pekar i sin tur på att ökningen har att göra med att antalet börsnoterade företag blir fler och fler.

– En annan förklaring är att det i goda börstider ofta förekommer fler situationer, så som uppköp, samgående och förvärv, där insiderinformation uppstår, säger Strid till SvD.