Stor ökning av drunkningslarm under februari månad

Inte någon gång under de fem föregående åren har antalet drunkningslarm överstigit 80 till antalet under februari månad. I år landade de på hela 147 stycken.

Förklaringen till de många larmen, som alltså inte ska förväxlas med faktiska drunkningar, tros vara att några kalla vintermånader lett till att det funnits mer isbelagt vatten än vanligt i de västra och södra delarna av landet.

– Vi tror att det är många människor som är lite ovana som har varit ute på isarna och sedan har försämringarna skett väldigt fort under de senaste veckorna, säger Göran Bertilsson.

Västra Götaland och Skåne

Ett antal län sticker ut i statistiken. I Västra Götaland fick SOS alarm in 26 drunkningslarm under februari månad. Där brukar antalet ligga på under 10 per år. I Skåne inkom 20 drunkningslarm – här har de pendlat mellan 5 och 7 under de senaste fem åren. Även Dalarna har haft ovanligt många drunkningslarm jämfört med tidigare år.

Olyckorna är av varierande slag enligt SOS Alarm. Det handlar om olyckor i samband med fiske och promenader på isen men också ett antal olyckor kopplade till fordon, och då främst fyrhjulingar.

Trenden kan fortsätta

Göran Bertilsson säger att det finns en risk att den dystra statistiken fortsätter även en bit in i mars månad.

– De senaste dagarna har vi sett att det är många drunkningsolyckor även längre norrut. Och nu kommer en väldigt snabb väderförändring som gör att isarna smälter i hela Sverige.