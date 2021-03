Stor skillnad i andel covid-döda per region

Gävleborg är den region i landet som har flest dödsfall med covid-19 i relation till invånarantal. Regionen har 161 avlidna per 100 000 invånare, enligt den senaste statistiken från Socialstyrelsen.

Stockholm ligger näst högst med 154 avlidna per 100 000 invånare, följt av Västernorrland med 143.

”Direkt koppling till smittspridningen”

Enligt Johan Kaarme, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Gävleborg, är regionen i färd med att utreda om dödstalet går att koppla till den höga smittspridning som fanns i Gävleborg i december.

– Det talar för, och det är även vad coronakommissionen visar, att det har en direkt koppling till smittspridning, säger Johan Kaarme och fortsätter:

– Och där låg Gävleborg under december och januari högst i Sverige med drygt 1 450 fall per 100 000. Det är där toppnivån internationellt har legat. Estland som just nu har högst smittspridning ligger på 1 350. Så det var ju en otrolig smittspridning vi hade under december.

Stora skillnader mellan regionerna

I tolv av landets 21 regioner är antalet döda per 100 000 invånare 100 eller fler, och det är stora skillnader mellan regionerna.

Lägst antal har Västerbotten, med 45 döda per 100 000 invånare. Värmland och Gotland har andra och tredje lägst dödssiffror med 53 respektive 62 avlidna per 100 000 invånare.