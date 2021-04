Stor utmaning att smittskydda gängrättegången

På tisdag inleds den stora gängrättegången där totalt 30 personer står åtalade för kidnappning, grova våldsbrott, sprängningar och storskalig narkotikahandel.

Den rådande pandemin i kombination med hur stort målet är har ställt Södertörns tingsrätt inför flera problem. Att det hållits häktningsförhandlingar för 25 till 30 personer varannan vecka under utredningstiden och alla dokument som har behövt processas har ställt organisationen och system på prov.

Vera orkade inte

Domstolens målhanteringssystem Vera klarade inte av den stora mängden dokument som de många brotten och misstänkta genererade.

– Det kunde ta en halvtimme att bara öppna ett dokument, berättar rådman Kian Moazzez Amraée som är en av två juristdomare i målet.

Tingsrätten lyckades dock lösa belastningsproblemen och kunde efter en hel del arbete även hantera den 15 000 sidor stora förundersökningen som lämnades in tillsammans med åtalet. På grund av storleken kunde den inte skickas på mejl till försvarare och andra, exempelvis medier, som ville ta del av den. Vilket förstås var problematiskt när det var nästan 300 beställningar på materialet.

– Så då fick vi lämna ut det på USB-minnen i receptionen, säger Kian Moazzez Amraée.

200 kallade

En annan utmaning är att få alla som är inblandade i målet att vara på rätt plats vid rätt tillfälle under förhandlingen.

– Vårt kansli ska kalla över 200 personer i det här målet. Vi har några dagar när 20 tilltalade ska vara närvarande samtidigt och då är det också 20 försvarare och minst 20 häktespersonal. Bara det gör att vi är uppe i 60 personer. Det är en logistisk utmaning hur vi ska lösa det med placering i salen och vilka salar vi ska utnyttja. Dessutom har vi en pågående pandemi som vi måste ta hänsyn till.

När det gäller just pandemin är det stort fokus på att inte få in smitta i rätten. Därför har det införts begränsningar för hur många tilltalade som får vara i de salar som kommer att användas under rättegången, och även för hur många journalister och personer från allmänheten som får vara på plats.

Domare och nämndemän ska använda munskydd och vissa även visir. De får inte gå ut på restaurang och äta lunch, fikarummet har möblerats om för att kunna hålla avstånd, och mellan dem i rättssalen sitter plastskärmar. Alla på plats kommer att erbjudas handsprit och munskydd.