Stora problem för Tele2-kunder i natt

Läsare har hört av sig till SVT under natten med påpekanden om att mobilnätet på Tele2 ligger nere.

På sajten Downdetector, där användare själva kan rapportera om problem med mobilnät, har närmare 300 rapporter om nätstörningar strömmat in från flera delar av landet sedan 3-tiden på natten.

”Ligger helt nere i Lund”

Baserat på kommentarerna på sajten har användare problem i både Göteborg, Stockholm, Sundsvall, Helsingborg och ett stort antal flera städer.

”Hela vårt företag är utan telefon i natt. Vi delar ut tidningar och har alla abonnenter i telefonerna”, skriver en användare på sajten Downdetector.

Problem även för tågtrafiken

Samtidigt har Trafikverket rapporterat problem med tågtrafiken kopplat till telefonin.

All tågtrafik över Öresundsbron stoppades under en kort period på natten. Enligt Trafikverket är problemen ännu inte åtgärdade och kan leda till förseningar i tågtrafiken under morgonen. Det är oklart om de problemen kan kopplas till Tele2-nätet.

– Trafikledningen ska ha telefonkontakt med tågbolag och med de som jobbar på spåren. Det har varit arbeten på spåren på natten och då ska de ringa och tala om att de är klara och de kommer inte fram helt enkelt, säger Jasmine Boulechfar på Trafikverkets pressjour.

”Ligger på nationell nivå”

Enligt Trafikverket gäller problemen Stockholm, Uppsala, Södermanland, Jönköping, Skåne, Halland, Västra Götaland, Värmland, Örebro, Västmanland, Dalarna, Västerbotten och Norrbotten.

– Det ligger på nationell nivå och de jobbar febrilt med det här, säger Jasmine Boulechfar vid 5-tiden på morgonen.

Vad som är fel och när det kan åtgärdas är oklart. SVT har sökt Tele2 för en kommentar men inte lyckats nå dem under natten.

Texten uppdateras