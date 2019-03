Storm drar in över södra Sverige: ”Kan vålla materiella skador”

SMHI har utfärdat en klass 2-varning för Skåne när storm och blåsigt väder drar in över landet från Danmark. Stormarna kan även komma att påverka Halland, Blekinge och delar av Gotland och Öland.

– Det är inte i det mest extrema laget, men det kan vålla materiella skador. Vindar kan få lösa föremål att flyga omkring och träd kan rasa, säger SVT:s meteorolog Nitzan Cohen.

– Det är vinden som är det kritiska.

”Det blåser rejält”

På vissa platser i Skåne har vindstyrkan varit över 25 meter per sekund. Enligt SVT:s reporter på plats, Mikael Nilsson, har det kommit rapporter om nedfallna träd på flera håll.

– Det blåser rejält, säger Mikael Nilsson.

Det finns ännu inga uppgifter om att flygtrafiken i Sverige påverkas. Men på Kastrups flygplats i Köpenhamn har det varit problem med förseningar till följd av vädret.

Tågtrafik ställs in

Under torsdagen gick Trafikverket ut med att de ställer in flera tågsträckor under fredagen.

– Det beror på att saker far omkring. Framför allt träd är känsliga i såhär starka vindstyrkor, säger Trafikverkets presschef Bengt Olsson.

Det är oklart exakt hur länge det blåsiga vädret befinner sig över Sverige, men i nuläget talar det mesta för att stormarna avtar under kvällen. Under lördagen väntas nya vindar dra in från söder, men inte i samma styrka som under fredagen.