Stormen Ciara slår mot Götaland

Under söndagen har stormen Ciara börjat dra in över södra Sverige, och SMHI har utfärdat klass 1- och klass 2-varningar i ett flertal län.

Vindarna har tilltagit under kvällen, och kraftiga regnskurar och åska väntar i stormens spår. Vid 20-tiden har de tre största elbolagen nästan 10 000 strömlösa kunder.

Strax före klockan 15 på söndagen har SMHI klass 2-varningar för stormbyar utfärdade i Västra Götaland, Halland, Skåne, på Öland och på Gotland. I resten av Götaland, förutom Östergötland, samt i Stockholms län råder klass 1-varning för mycket hårda vindbyar. – Det ser ut att kulminera under kvällen mellan 18 och 22. Det blir rejält blåsigt, säger SVT:s meteorolog Deana Bajic. Uddevallabron stängd I Västra Götaland har tågtrafiken stoppats på flera sträckor efter att stormvindar på upp till 27 meter i sekunden uppmätts. Även färjor och vägar påverkas. Vid 16-tiden stängdes Uddevallabron i båda riktningar – den beräknas kunna öppnas igen klockan 21. Under tidig kväll har Trafikverket fått in väldigt många larm om nedfallna träd och grenar på vägarna i framför allt Västra Götaland. Även i Jönköping, Småland och Skåne rapporteras om nedfallna träd. Utanför Kristianstad krockade en personbil med ett nedfallet träd vid 18-tiden. Den statliga flygplatsägaren Swedavia skriver på sin hemsida att störningar i flygtrafiken kan förekomma på grund av kraftiga vindar. Swedavia råder den som planerar att flyga i dag att hålla i kontakt med sitt flygbolag, skriver TT. Tusentals strömlösa Flera strömavbrott har rapporterats i stormens spår. Vid 20-tiden hade de tre största strömbolagen nästan 10 000 strömlösa kunder. – Vissa strömavbrott kan få vänta till morgonen, det är en säkerhetsfråga, säger Martin Callmeryd vid Eons presstjänst om avbrottet utanför Kristianstad. I samtliga svenska farvatten varnas för kuling, och i Kattegatt klass 2-varnas för mycket högt vattenstånd. Malmöbor i de hårda vindarna i Västra hamnen. Foto: Mikael Nilsson Stormen väntas också medföra kraftigt regn i Västra Götaland, lokalt så mycket som 35 millimeter. I söder väntas därtill åska på flera platser, vilket lokalt kan innebära kraftiga skurar och översvämning, enligt Deana Bajic. SMHI har utfärdat en klass 1-varning för höga flöden i Skåne och Kronobergs län. Anledningen är kraftigt regn. Varningen gäller från söndag kväll till tisdag, och kulmen förväntas på måndag, skriver SMHI. Under natten och måndagsmorgonen mojnar vinden något, men redan under dagen på måndag ser vindarna ut att tillta igen. – Då blir det hårda vindbyar, säger Bajic. Direktrapport · Senaste nytt om stormen Vi får många frågor om läget i vägtrafiken på olika orter. Klicka här för att komma till Trafikverkets karta med väginformation för hela Sverige, som uppdateras i realtid. Dra i kartan och zooma in för att hitta din ort. Har du bilder på stormens framfart? Skicka dem gärna till oss!

Mejl: svtnyheter@svt.se

Facebook/Twitter: @svtnyheter Väntas vind och regn lugna sig till imorgon i Göteborg, eller ska man ställa in sig på full mundering och kuvad gång till skolan imorgon igen? Blåser och regnar kraftigt i Alingsås Blåser ordentligt i Åsa i Kungsbacka kommun nu. Skulle tro att det närmar sig kulmen. Bor i norra Skåne. Här blåser rejält. En gammal syren på tomten har vält men än så länge inget värre än så. Vi har förberett oss med stearinljus, ficklampor och fyllda vattenflaskor om strömmen skulle gå. hur stark kommer vindarna att vara i Skåne? Även Tjörnbron ska nu vara avstängd på grund av en trafikolycka. Jag sitter på Åland och här är det strömavbrott nu. Hur länge varar det den här gången då? Med Alfrida-stormen ännu i färskt minne darrar vi av skräck nästan ännu men nere i Sverige är det mycket, mycket värre. Blåser kraftiga vindar här i kristinehamn Visa fler inlägg Dela Dela

