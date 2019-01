Flera vägar har stängts av när stormen Jan passerar Sveriges norra delar med orkanvindar. Foto: Mats Andersson/TT

Stormen Jan blåser in över fjällen med orkanvindar

Vinterstormen Jan drar in över fjällen och flera varningar är utfärdade. Vindbyar i orkanstyrka sveper in på uppemot 50 meter per sekund och vägar och tågtrafik har stängts av. Samtidigt är lavinfaran stor.

– Att vistas på fjället kan vara väldigt farligt, säger meteorolog Moa Hallberg.

SMHI har höjt sina varningar i fjällkedjan till klass 2 inför fredagen. Vinden friskar i ordentligt och i Stekenjokk i Jämtlands län, som är en utsatt väderstation, har en medelvind på över orkanstyrka redan uppmätts – 42 meter per sekund. Den högsta byvinden ligger på 49,7 meter per sekund. Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten har vindar på uppemot 20 meter per sekund. Längs fjällkedjan har utsatta platser haft mer än stormstyrka – 25 meter per sekund. Och i vissa fall har byarna även där kommit upp i orkanstyrka. Kulmen på vindstyrkorna infaller under fredagen och sedan, under natten mot lördagen, börjar läget lugna ner sig lite. – Det kraftigaste vindbandet gå över Jämtlands län. Kulmen verkar nås vid lunchtid på fredagen och sedan från eftermiddagen avta långsamt, säger Lovisa Andersson, meteorolog på SMHI. Avstängd trafik Samtidigt påverkas tåg- och vägtrafiken. SJ har ställt in sina tåg mellan Kiruna och Narvik och tre tåg mot Åre, från Stockholm och Göteborg, har Östersund som slutdestination. Trafikverket varnar för mycket besvärligt väglag på vissa sträckor, bland annat i Jämtland där det är väldigt halt på vägarna. I Norrbottens län är E10 avstängd i båda färdriktningarna mellan Björkliden och Riksgränsen. Även väg 95 mellan Merkenes och Junkerdal i Norge är avstängd som en följd av ovädret. – Det går inte att hålla vägarna öppna och vi vet inte när vi kan öppna upp dem igen, säger Jesper Andersson, pressinformatör på Trafikverket. ”Hade jag inte gjort” En del personer är ute och åker skidor i fjällen i dagarna, vilket inte är att rekommendera under fredagen. – Det hade jag kanske inte gjort. Eftersom det snöar också så kommer det bli svårt att se någonting. Att vistas på fjället kan vara väldigt farligt till och med, säger Moa Hallberg, meteorolog på SMHI. Lavinfaran bedöms samtidigt som stor i Västra Vindelfjällen och enligt Naturvårdsverkets prognoser bör man ta den på stort allvar. ”Även om vinden mojnar vad det lider gör inte lavinfaran det. Sänk dina ambitioner och planera inte brant åkning i helgen, efter en sådan här rejäl omgång behöver snötäcket tid att återhämta sig”, skriver myndigheten. I Bergs kommun stänger skolan och förskolan under fredagen, skriver Länstidningen Östersund. Även i Dorotea kommun stängs en skola med anledning av stormen, skriver SVT Västerbotten. I just Västerbottens fjällkommuner har hemtjänsten infört beredskapsläge och äldre får övernatta i Tärnaby i förebyggande syfte för att inte bli insnöade, enligt Aftonbladet. Döptes till Jan SMHI räknar med att det komma uppemot en halv meter snö i Lapplandsfjällen. – Längs fjällkedjan kommer det snöa en hel del vilket gör att det blir ännu mer besvärligt. Men sedan längre in i landet kommer det inte att snöa speciellt mycket, säger Moa Hallberg. Vinterstormen har under torsdagen fått namnet Jan av SMHI eftersom han har namnsdag på fredag och på grund av att den tidigare stormen Alfrida döptes efter en kvinna. Under den stormen knäcktes träd och många blev strömlösa. Och risken för fler fallande träd är överhängande även nu. – Det är stor risk. Det kommer att blåsa en hel del, säger Moa Hallberg. Dela Dela

