Stort elfel – stopp i tågtrafiken

Ola Malmberg, chef för järnvägsunderhåll region syd, beskriver det för Aftonbladet som ett ”stort problem”. Det är oklart när trafiken kan köra som vanligt igen.

– Det är en komplicerad felsökning men någon gång under eftermiddagen ska hoppas vi det kan vara löst, säger Olof Malmberg till Aftonbladet.

Stationer som påverkas: Växjö, Gemla, Alvesta, Vislanda, Diö, Älmhult, Killeberg, Osby, Hästveda, Ballingslöv, Hässleholm, Hyllie, Triangeln, Malmö C, Lund C, Eslöv, Höör, Nässjö C, Tranås, Mjölby, Linköping C, Norrköping C, Södertälje Syd, Stockholm C, Hovmantorp, Lessebo, Emmaboda, Nybro, Kalmar C.