Stort snö- och regnområde närmar sig Sverige

Det lågtrycksorsakade nederbördsområdet rör sig i nuläget över Atlanten mot Sverige, och väntas anlända under tisdagsdygnet.

– Under måndagen är det någorlunda lugnt, några lokala regnstänk här och där, men inte mer. Under natten mot tisdag blir det frost i större delen av Norrland minus kustområdet, och även lokalt i Götaland och Svealand. Frostbildningen upphör dock i samband med att nederbörden anländer, säger SVT:s meteorolog Åsa Rasmussen.

Nederbördsområdet drar in över Sverige under tisdagen, och väntas nå sin kulmen under onsdagen, då de största nederbördsmängderna väntas. Lågtrycket drar sedan vidare österut under torsdagskvällen, och ger vika för kallare luft norrifrån.

”Massor av regn och snö”

– Det blir massor av regn och snö. Det kommer att sprida sig över nästan hela Sverige, möjligen med undantag för nordligaste Norrland. Det kommer att gå en gräns på diagonalen, ungefär från Värmland och nordost upp mot Sundsvall. Norr om den gränsen kan man vänta sig snö, och söder om den blir det främst regn, säger Åsa Rasmussen.

Temperaturmässigt blir de kommande dygnen som varmast i Götaland och särskilt i Skåne, med dagstemperaturer på upp till 13-14 grader. I Svealand väntas temperaturer på runt 4-7 grader dagtid. I södra och mellersta Norrland blir det runt 2-4 grader. Längst i norr väntas temperaturer strax under nollan, lokalt så lågt som minus 6 grader.