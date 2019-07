Studenter och unga luras på tiotusentals kronor av bostadsbedragare

De senaste månaderna har det nya tillvägagångssättet hos bostadsbedragare blivit vanligare, då polisen fått in allt fler anmälningar från drabbade över hela Sverige. I samband med antagningsbeskedet till högskolorna vill polisen nu varna för bedragarna.

Den nya formen av bostadsbedrägeri

De säger att de måste ta en kreditupplysning på dig och att du i samband med det måste betala en avgift. Sedan frågar de vilken bank du har och när du uppgett dina personuppgifter och samtidigt loggar in via BankID kommer de in på din internetbank.

Flera personer har blivit av med tiotusentals kronor när bedragarna lyckats föra över pengar från deras bankkonton.

– Många har inte riktigt förstått hur det här med kreditupplysning går till. Som privatperson behöver du inte agera överhuvudtaget. Företagen ska upplysa dig om att de tagit en kreditupplysning, det är allt, säger Lotta Mauritzson, brottsförebyggare på Polisens nationella bedrägericenter.

Undvik bedragarna

Bedragarna kommer i kontakt med lägenhetssökande via både sociala medier och på bostadssajter. Ibland lägger bedragarna själva ut annonser om påhittade lägenheter eller så svarar de på sökandes annonser.

Ofta är det bostäder med attraktiva lägen och lägre hyror än normalt som bedragarna säger sig kunna erbjuda.

– Generellt gäller det att vara uppmärksam på om någon har väldigt bråttom och inte kan visa en lägenhet som ska hyras ut. Du ska definitivt inte betala något i förskott och sedan är det viktigt att kolla med hyresvärden eller bostadsrättsföreningen om personen har rätt att hyra ut, säger Lotta Mauritzson.

Vart tar pengarna vägen?

Enligt Lotta Mauritzson finns det flera grupperingar som utför bedrägerierna.

– Det är lätt att följa vart pengarna tar vägen. Men många gånger försöker de omsätta dem till annat som är svårare att följa, som till exempel köp av olika kapitalvaror, bitcoin eller någon annan valuta. Vi följer de virtuella spår som finns.