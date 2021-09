Studie: Covid-19 kan ge nedsatt njurfunktion

Annette Bruchfeld ser studien som en varningssignal.

– Sänkt njurfunktion påverkar inte bara risken för att behöva dialys, det är också starkt kopplat till ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar och för tidig död, säger hon.

1,7 miljoner veteraner med i studien

De amerikanska forskarna har jämfört njurfunktionen hos drygt 89 000 smittade ex-militärer med 1,6 miljoner som – såvitt man vet – undgått att smittas, men också jämfört utvecklingen för personer som drabbats olika hårt av sjukdomen.

Försämringen av njurfunktionen var störst hos dem som behövt intensivvård, men märktes även hos dem som inte alls behövt vårdas på sjukhus.

Åtta års försämring på ett år

En statistisk modellanalys indikerar att de som behövt intensivvård i genomsnitt tappat lika mycket i njurfunktion under ett år som man vanligtvis gör under drygt åtta år på grund av naturligt åldrande. För dem som drabbats lindrigast var effekten ungefär hälften så stor, enligt analysen.

– Det som är oroande är att vi inte vet vad som händer efter det här första året. Fortsätter det att gå ned? säger Annette Bruchfeld.

Studien är den största i sitt slag, men resultaten påminner om en kinesisk studie på 1 400 personer som publicerades tidigare i år, berättar Bruchfeld.

Oväntat stor effekt

Hon är överraskad över att studien pekar på en så pass stor effekt även för dem som varit sjuka i hemmet och efterlyser ordentliga och långsiktiga uppföljningar av njurfunktionen hos dem som varit sjuka. Nedsatt njurfunktion ger ofta få symtom, men hittar man den i tid kan förebyggande behandling ges för att stabilisera sjukdomen eller fördröja försämringen.

Samtidigt måste man hålla i minnet att studien är gjord på amerikanska veteraner, de flesta äldre vita män, säger Annette Bruchfeld. Därmed vet man inte om effekterna blir desamma i andra grupper.

Studien är gjord av forskare i S:t Louis och publicerad i tidskriften Journal of the American Society of Nephrology.