Succéval för Ebba Busch Thor: ”Har väckt den där KD-rebellen till liv”

– Jag är så otroligt, otroligt stolt över att ha gjort detta tillsammans med er. Vi har verkligen väckt den där KD-rebellen till liv, sade Ebba Busch Thor, efter att symboliskt ha vandrat in på KD:s valvaka till tonerna av sångerskan Alicia Keys låt ”This girl is on fire”.

Med bara ett par hundra distrikt kvar att räkna har Kristdemokraterna nått 6,4 procent av rösterna i riksdagsvalet. KD har lagt tungt fokus på bland annat sjukvård och jämställdhetspolitik, och Busch Thor pratade under kvällen om att hon sökt det stöd hos folket som hon nu anser sig ha fått.

– Vi bad om förtroendet och stödet att kunna vända ett monumentalt välfärdssvek, till ett välfärdslöfte man kan lita på. Människor har valt att ge sitt stöd till oss, sade en lycklig Busch Thor inför sina anhängare.

”Behöver en alliansregering”

Trots svårigheterna som hon nu ser i frågan om regeringsbildandet, finns för Ebba Busch Thor bara en rimlig utväg.

– Inte fyra år till av skandaler som ingen tar ansvar för. Inte fyra år till utan nationellt ledarskap. Inte fyra år till med Socialdemokraterna, sade KD-ledaren, och tillade:

– Sverige behöver förändring. Sverige behöver en alliansregering.

Ett annat parti som i opinionen levt ett farligt liv nära fyraprocentsspärren är Miljöpartiet. Till skillnad från KD har emellertid MP inte sett någon direkt ljusning i slutspurten, snarare tvärtom.

– Det enda som är säkert är att ni har arbetat helt fantastiskt, och ni är gröna hjältar allihop, sade MP-språkröret Isabella Lövin på partiets valvaka när det till slut stod klart att man ändå klarat riksdagsspärren.

Lövin: ”Känns tungt”

Men det var med nöd och näppe, för i och med söndagens valresultat står det klart att MP:s väljarstödsresa de senaste åren varit minst sagt dramatisk. Från ett stöd i valet till Europaparlamentet 2014 på över 15 procent, till att man i riksdagsvalet 2018 bara når drygt 4 procent av rösterna.

– I dag känns det både tungt... samtidigt som jag känner en sådan enorm stolthet över att stå här och se alla, sade Lövin inför anhängarna på MP-valvakan.

Bland riksdagens minstingar placerar sig även Liberalerna, som ser ut att landa på drygt fem procent av rösterna. Det var knappast en sprudlande lycklig partiledare som pratade på L-valvakan, men heller inte helt nedslagen av resultatet.

– Vi har noterat ett påtagligt minus ett antal val, det gör vi inte den här gången, sade Björklund och möttes av jubel åt det faktum att Liberalerna faktiskt ökar något jämfört med förra valet.

Björklund: Löfven bör avgå

Han sade även i sitt tal att han nu siktar in sig på att bygga regering med sina kollegor i Alliansen. Den rödgröna regeringen är förloraren i det här valet, menar Björklund:

– Det finns bara en enda rimlig slutsats av detta att dra, och det är att Stefan Löfven bör gå till talmannen och lämna in sin avskedsansökan, sade han.