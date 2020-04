Svårt att ta logga in hos a-kassor Foto: TT Nyhetsbyrån

Svårt att ta logga in hos a-kassor

Tusentals människor riskerar att inte få sina pengar från a-kassan till påsk. Just nu ligger nämligen a-kassornas gemensamma inloggningssidor nere.

– Ja, vi har stora problem just nu, antingen kan man inte logga in alls eller så går det väldigt segt, säger kanslichef Tomas Eriksson på Sveriges a-kassor, till SVT Nyheter.

Problemet uppdagades i förmiddags och ska bero på “bakomliggande teknik och någon form av störning”, enligt Eriksson på Sveriges a-kassor. – Vi jobbar för fullt för att lösa problemet. Det är vårt fulla fokus just nu, säger Eriksson. Vad kan detta innebära för era kunder, om de inte lyckas logga in? – Ja, om vi inte får ordning på det och de inte kan komma in och tidrapportera före midnatt så kan de inte få sina pengar på torsdag, säger Eriksson. Men redan nu arbetar man för att kunna hitta en reservplan för att kunderna ska kunna rapportera på något annat sätt alternativt kunna få sina pengar på annat sätt än den vanliga tidrapporteringen. – Vi jobbar på en reservlösning men hoppas givetvis att systemen ska börja fungera snart igen, säger kanslichefen. Sveriges a-kassor är en gemensam intresseorganisation för 25 olika a-kassor. De hjälper a-kassorna med bland annat IT-utveckling, utbildning och opinionsbildning. Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!