Sven betalade för att rädda fabrikens recept

– Det var bara skräck när jag såg vad som höll på att hända. Jag ryckte ut kabeln så att allting bara dog, men det var försent säger han till SVT när vi besöker fabriken i småländska Sävsjö.

Det var hösten 2016 som chefen för fabriken Sven Elming fick ett mejl som såg ut att innehålla en paket-avi från Postnord. Men när han laddade ner filen till datorn krypterades allt.

Dokumenten som låstes var oerhört viktiga för fabriken som producerar frysta hamburgare. Sven ställdes inför valet att betala eller ägna månader åt att återställa det som var förlorat och kanske behöva stoppa produktionen.

– I datorn som låstes fanns recept och information om kylning. Jag skulle kunnat betala mer för att rädda allt.

Han satte över 5.000 kronor i den digitala valutan bitcoin till utpressarna. Betalningen registrerades i hackernätverkets egna databas som SVT fått tillgång till men inte ens då lyckades han låsa upp datorn. Inte förrän Sven tog hjälp av sin datakunniga son fick han tillbaka sina filer.

– Det här är den värsta typen av kriminalitet. Att plocka ut så mycket pengar från vanligt folk och företag. Polisen borde verkligen göra mer för att stoppa det här.

UR DATABASEN:

Svens meddelande till de digitala utpressarna.

Tid: 2016-08-12 10:00:11

Adress: sven@xxxxxxxxxx.se

Kundnummer: 31187

Meddelande:

HI I´ve paid the ransom but the decryption software doesn´t work on my computer. I get a prompt that says: decryption_software.exe is not a valid 32-bit application. I´m running win xp, and paid the ransom to your wallet: 17Sq9Sv1HiEEcr5hvirf7WRUodod7XXXXX