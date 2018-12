Svensk polis tar oftare hjälp av Facebook

Under årets första sex månader skickade Polisen och andra svenska myndigheter in omkring 400 förfrågningar till sociala medier-jätten, skriver Sveriges radio. Förra året skickades cirka 300 förfrågningar in under samma period.

Facebook lämnar ut den begärda informationen till myndigheterna i drygt 90 procent av fallen.

Kan lösa brott

För polisens del handlar det om att få tillgång till information som sedan kan kopplas till fysiska personer i brottsutredningar. Det kan till exempel handla om narkotikaförsäljning, identitetsstölder och sexualbrott.

– Då finns det ju information om den som skapat det här kontot på Facebook. Det är den informationen som kan leda till att vi eventuellt kan identifiera den som faktiskt säljer narkotika eller vad den nu må vara. Till exempel genom ip-adress, mejladress eller alias eller vad som helst, säger Jan Olsson, kriminalkommisarie på nationellt it-brottscentrum.

Uppmärksammas alltmer

Om man jämför med våra grannländer Norge, Finland och Danmark, är Sverige det land som lägger flest förfrågningar. Jan Olsson tror att anledningen till antalet förfrågningar från Sverige ökar handlar om att fler brottsutredare får information om hur man gör.

– Sedan tror jag också att år för år så uppmärksammar fler och fler utredare möjligheten att via den gemensamma myndighetspunkten och att skicka de här förfrågningarna, och ju fler som ser att det här ger resultat som gynnar utredningen, säger Jan Olsson.