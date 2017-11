Svenska Akademien håller krismöte

Under kvällens möte fattades det beslut om att akademien upphöra med det ekonomiska stöd som kulturprofilen tidigare erhållit.

– Vi har pratat om en rad olika ärenden som vi brukar göra vid våra sammankomster. Jag tänkte läsa upp det pressmeddelande som vi lagt ut på vår pressida, säger Sara Danius till Aftonbladet:

”Vid sitt sammanträde i kväll har Svenska Akademien enhälligt fattat beslutet att med omedelbar verkan avbryta all kontakt och all vidare finansiering av all verksamhet som drivs av den person som i medierna går under beteckningen Kulturprofilen.

Det rör sig dels om det stöd som har lämnats till mannens kulturscen (sedan år 2010 handlar det om 126 000 kronor per år – inga betalningar har gjorts till honom personligen), dels om det uppdrag han under en period haft att sköta Akademiens lägenhet i Paris”, står det i pressmeddelandet.

Vidare står det att ett arbete ska inledas för att ”säkerställa att en upprepning ej kan ske, och slå fast hur våra rutiner och arbetssätt kan förbättras. Vi har redan kunnat konstatera att vi brutit mot våra egna jävsregler och att dessa måste skärpas”.

Anklagas av flera kvinnor

Kulturprofilen är en välkänd person som anklagas av arton kvinnor för sexuella trakasserier och sexuella övergrepp.

Svenska Akademien har tidigare stöttat den klubb som kulturprofilen är verksamhetsledare för. I ett stycke i pressmeddelandet som publicerades på torsdag kväll tas just kopplingen mellan mannen och akademien upp:

”Beslut har också fattats om att genomlysa Svenska Akademiens tidigare samröre med denne man och särskilt granska om denne har haft något inflytande, direkt eller indirekt, på Akademiens utdelning av priser, stipendier och finansiering av annat slag, samt även utröna om han påverkat Akademiens arbete i övrigt.”