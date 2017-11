Svenska elever i toppklass i samhällsfrågor

Land: Poäng

Danmark: 586 Taiwan: 581 Sverige: 579 Finland: 577 Norge: 564 Estland: 546 Ryssland: 545 Belgien (Flandern): 537 Slovenien: 532 Kroatien: 531 Italien: 524 Nederländerna: 523 Litauen: 518 Lettland: 492 Malta: 491 Bulgarien: 485 Chile: 482 Colombia: 482 Mexiko: 467 Peru: 438 Dominikanska republiken: 381

IEA påpekar att poängskillnaderna är så små att varken Finland eller Taiwan är signifikant bättre än Sverige, och att Finland inte är signifikant sämre än Sverige.

Källa: IEA

Fakta: Om studien

I ICCS 2016 deltog drygt 94 000 åttondeklassare i 3 800 skolor i 24 länder/regioner/delstater. Tre av dessa 24 finns inte med i resultatredovisningen, på grund av instabila mätresultat: tyska Nordrhein Westfalen, Hongkong och Sydkorea.

I Sverige deltog ca 3 500 elever i 155 skolor. Studien genomfördes i februari–mars 2016, så det är främst elever födda 2001 som deltagit.

Ansvarig för ICCS är forskarorganisationen International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). Ansvarig för genomförandet i Sverige är Skolverket.

IEA publicerar resultaten av ICCS 2016 i en internationell rapport, med titeln Becoming Citizens in a Changing World, samt en europeisk rapport – Young People´s Perceptions of Europe in a time of change. Skolverket publicerar en svensk rapport.

Källor: IEA och Skolverket