Ny studie: Svenskar rör sig mer än globala snittet – men inte tillräckligt

Genom att använda en stegräknarapp för mobiler har forskare från det amerikanska universitetet Stanford tittat på hur många steg som över 700.000 människor i 111 länder rör sig per dag. Studien har publicerats i tidningen Nature och resultatet visar att de som var med i studien i snitt gick strax under 5.000 steg per dag.

– Ett viktigt fynd är ju att nu sitter världen väldigt stilla. Det är oroande för att vi vet att brist på rörelse är en viktig förklaring till alla våra stora folkhälsoproblem såsom övervikt, hjärt- och kärlsjukdomar, demens och till viss del cancer, säger Mai-Lis Hellénius, professor vid Karolinska institutet.

Studien är 1.000 gånger större än någon tidigare studie på mänsklig rörlighet, uppger en av professorerna som ligger bakom den. Dessutom menar han att den täcker fler länder.

”Låg bättre till än snittet”

I studien rörde sig användarna mest i bland annat Ukraina, Japan och Kina. Där låg snittet på över 6.000 steg per dag medan länder som Saudiarabien och Indonesien låg på under 4.000 steg. Svenskarna som var med i studien rörde sig strax under 6.000 steg per dag.

– Sverige låg bättre till än snittet men det är ju ändå långt kvar till de rekommenderade 10.000 stegen om dagen. Så att vi har mycket kvar att göra, säger Mai-Lis Hellénius.

Ojämlikhet en fara

Enligt studien har länder där glappet mellan de som rör på sig mycket och de som inte gör det är stort, oftare problem med fetma. Denna ojämlikhet är viktig att ha koll på för att kunna angripa fetmaproblem, menar skribenterna.