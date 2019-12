Svenska skolor övar situationer med dödligt våld

Hösten 2015 inträffade Sveriges värsta skolattentat på Kronans skola i Trollhättan. Kort därpå tog flera olika privata säkerhetsföretag fram kurser som de säljer till skolor.

SVT Nyheter har gått igenom säkerhetsutbildningarna för personal i kommunala grundskolor i Stockholm, Göteborg och Malmö de tre senaste åren – och genomgången visar att skolorna satsar på utbildningar för personalen.

”Kartlägger och gör åtgärder”

I Malmös skolor ökade tillbuden till följd av våld med 9 procent förra läsåret jämfört med läsåret innan. Åren 2016 och 2019 har man med hjälp av polisen utbildat personal i samtliga av stadens grundskolor.

Demir Kolenovic, säkerhetsutredare i Malmö, säger att de har ändrat sättet de ser på säkerhet runt skolfastigheterna:

– Vi jobbar efter Fara-metoden. Vi kartlägger och gör åtgärder och utvärderar sedan tillsammans med inblandade parter.

Stockholm satsar mest

Stockholm stad satsar mest och har beslutat att personalen på alla deras skolor ska gå en utbildning. Företag tas in för att träna skolorna under en heldag, bestående av teori och praktiska övningar, i så kallat pågående dödligt våld.

De har lagt nästan en miljon kronor på 33 utbildningar på 19 grundskolor de senaste tre åren, visar fakturor som SVT Nyheter begärt ut.

I Göteborg säger säkerhetsstrategen Susanna Thureson först att man inte köpt in några utbildningar, men när SVT begär in fakturor visar det sig att en grundskola fått en heldag med övningar mot pågående dödligt våld under 2019.

– De begärde att få det efter att ha gjort en säkerhetsanalys. Det är skolorna själva som gör den bedömningen, säger Susanna Thureson.

Tusentals har utbildats

Även den privata skolkoncernen Academedia satsar på liknande utbildningar.

– Det är som med brand, det är väldigt ovanligt att det brinner på skolor i Sverige, men ändå övar vi inför det. Det är precis samma sak här, säger Paula Hammerskog, trygghetsdirektör på Academedia.

Koncernen har en pågående utbildningsinsats där man övar personalen i samtliga av sina 80 grundskolor och 150 gymnasieskolor över hela Sverige i detta.

– Hittills har vi utbildat omkring 6 000 personer.

Skapar det här trygghet, eller tvärtom oro?

– Det var något vi pratade väldigt mycket om innan. Det visade sig att reaktionen blev tvärtom, folk sänkte axlarna och tyckte det var skönt att någon äntligen pratar om det här, säger Paula Hammerskog.

Se när skolpersonal övar i reportaget i ”Veckans brott” på torsdag 12 december klockan 21.00 i SVT1.