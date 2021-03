Per J Andersson råder att vänta tills vaccinationerna är klara. ”Då kan man resa på ett betydligt mer smärtfritt sätt.” Foto: SVT

Enligt Vagabonds årliga resebarometer gick resandet utomlands ner mellan 80 till 90 % under förra året. Per J Andersson som är redaktör på tidningen Vagabond, beskriver minskningen som något enastående.

– Inte sedan andra världskriget har resandet minskat så mycket under ett år.