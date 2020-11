Svenska hushåll fortsätter låna – trots krisen

Lånen för svenska hushåll låg i oktober på knappt 4,4 miljarder kronor, det visar nya statistik från SCB.

Och trots coronakrisen har det inte skett någoninbromsning i hushållens benägenhet att ta banklån. Lånen har istället ökat med 5,3 procent sedan oktober 2019.

”Inte rädda att köpa hus”

I vanliga fall är det i princip i linje med hur det brukar se ut – men 2020 har inte varit ett vanligt år.

– Vi har hela tiden trott att det ska visa sig i siffrorna men det har det inte gjort, säger Tina Hansson på Enheten för finansmarknadsstatistik på SCB.

Det som driver upp statistiken är bland annat bostadslånen, som står för 82 av alla lån till hushållen under oktober. De lånen har ökat med 5,5 procent jämfört med oktober 2019.

– Det visar att folk inte är rädda för att köpa hus eller större lägenhet just nu, säger Tina Hansson.

Nätshoppingen kan ha påverkat

Även konsumtionslånen ökar, men 6,2 procent jämfört med samma period i fjol. Blancolånen, lån utan säkerhet, har ökat under hösten efter att ha legat still under en stor del av året.

En förklaring kan vara den ökade nätshoppingen under pandemin.

– Många handlar via betaltjänster där man bland annat kan skjuta upp sina krediter. Det ska bli spännande att se hur Black Week påverkar siffrorna, men det kommer först om en månad, säger Tina Hansson.