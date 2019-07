Svenske ”Tchub” tävlar om 3 miljoner dollar i Fortnite-VM

Under tio veckor har ungefär 40 miljoner spelare, många mellan 12 och 16 år gamla, försökt kvala in till två finaler där endast 200 spelare tävlar. Hälften spelar i ”duos”, där lag om två spelar mot varandra och den andra hälften spelar ”solos” alltså individuellt.

Vinnarna i de båda finalerna får 3 miljoner dollar, cirka 28,5 miljoner kronor, men ingen av de 200 spelarna kommer att gå tomhänta hem. Alla finalister är garanterade minst 50 000 dollar, vilket motsvarar cirka 470 000 svenska kronor.

Flera svenskar deltar

Den svenske spelaren Pontus ”Tchub” Bucht, 23, från Karlstad är en av de som ska tävla och han ser fram emot finalen

– Det är otroligt spännande, men framförallt kul. Än så länge är jag inte nervös men det kommer väl, säger han.

Pontus Bucht har som mål att sluta bland de 20 bästa i finalen, ett mål han tycker känns realistiskt.

Snabb resa

Resan till att bli en av världen 100 bästa spelare har varit snabb, men fylld med hård träning. Pontus Bucht berättar att han försöker träna fem timmar om dagen. Vissa dagar ännu mer.

– Det är ju en väldig satsning. Man får prioritera saker. Plugget och det här har tagit upp det mesta av tiden. Men jag har ganska lätt att lära mig, säger han.

Hans stora styrka ligger i han inställning.

– 80 procent sitter i huvudet, berättar Pontus Bucht.

Stor uppståndelse

Med sina 250 miljoner spelare är Fortnite ett av världens största spel. Finalerna kommer att spelas i Arthur Ashe Satium i New York, USA, vilket annars är hem åt US Open i tennis. Och i New York märks det att något stort pågår.

– Det är skyltar och reklam för det överallt, på Times Square bland annat. Jag tog en taxi häromdagen och chauffören blev jätteglad när han hörde att jag skulle spela. Det är mycket större än många tror, berättar Pontus Bucht.