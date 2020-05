Den senaste veckan har Sverige högst coronadödstal per invånare

På statistiksajten Our world in data redovisas antalet coronarelaterade dödsfall per miljon invånare i varje land, baserat på genomsnittet av bekräftade dödsfall de senaste sju dagarna.

Den 20 maj hade Sverige 6,08 dödsfall per miljon invånare, vilket är den högsta siffran i världen under sjudagarasperioden. Därefter kommer Storbritannien med ett genomsnitt på 5,57 dödsfall.

Statsepidemiolog Anders Tegnell anser dock att jämförelsen är vansklig och att den svenska siffran måste ställas i relation till andra aspekter.

– Dels har man plockat dödsfall per dag vilket vi vet är extremt varierande i Sverige. Vi har dödsfall som rör sig mellan fyra och 140, så det är inte en relevant siffra att ta, och dels är det så att länderna befinner sig på helt olika stadier vad gäller smittspridningen, sade han under onsdagens presskonferens.

– Titta på en veckan någonstans ger inget facit på vem som lyckats mer eller mindre bra med olika åtgärder.

”Väldigt förenklat”

Dan Hedlin, professor i statistik vid Stockholms universitet, är av en annan åsikt.

– Sju dagars medelvärde borde kunna jämna ut veckodagseffekten som man har i Sverige. Vi ser dessutom att mönstret är ganska stadigt från vecka till vecka, säger han.

Han ser istället andra problem med uträkningarna.

– Vi är vana att räkna på medelvärden i alla möjlig sammanhang men de är egentligen väldigt abstrakta. Det som är så påfallande för covid-19 är hur stora de regionala skillnaderna är i alla länder. Att då dra ett medelvärde för hela landet är väldigt förenklat, säger han.

Olika metoder i olika länder

Det faktum att inrapporteringen av fall och testningen ser olika ut i olika länder påverkar också resultatet. I vissa länder, som exempelvis Storbritannien, rapporterar man bara in dödsfall som inträffat på sjukhus och inte dem som sker i äldrevården.

– Det är inte så enkelt att jämföra antal döda eftersom länderna räknar på olika sätt. Dessutom har dödsfallen inte nödvändigtvis rapporterats in samma dag som de inträffat vilket leder till en eftersläpning i statistiken, säger Dan Hedlin.

Statistiken bygger på siffror från den EU:s smittskyddsenhet ECDC och har sammanställts av universitetet i Oxford.