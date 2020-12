Sverige redo att vaccinera så fort vaccinet levereras

Regeringen och regionerna har nu kommit överens om hur massvaccineringen av svenskarna ska gå till. De räknar med att vaccinera alla i riskgrupp samt alla över 18 år under första halvåret 2021. Lena Hallengren kallar överenskommelsen historisk och redogjorde på en presskonferens att staten står för kostnaden och regionerna för utförandet.

– Den som behöver vaccinering mest ska också få den först, lovade socialministern.

Väntas bli efter jul

Regionerna står redo, enligt Marie Morell, ordförande i Sveriges kommuners och regioners, SKR, sjukvårdsdelegation:

– Regionerna är beredda på att starta vaccineringen så fort vaccinet kommer. Vi räknar med att det blir efter helgdagarna.

Förberedelserna har pågått under en längre tid. Det handlar bland annat om logistik, lagerhållning och utrustning, samt vaccinationsregister och utbildning av personal.

– Regionerna har lång erfarenhet av att vaccinera, det är ett huvuduppdrag vi har som vi gör varje år, till exempel för säsongsinfluensan. Vi har kompetensen och erfarenheten att hantera vaccinationsprogram på ett patientsäkert sätt, sa Marie Morell.

Staten betalar

Staten går in med totalt 9 miljarder kronor för att finansiera vaccineringen. Regionerna kommer få 275 kronor per vaccindos, krävs det två doser per person ersätts det med 550 kronor.

700 miljoner kronor betalas ut till regionerna för att de ska klara att vaccinera många under kort tid, och ytterligare 400 miljoner (utöver de tidigare 300 som aviserats) för de förberedelser regionerna måste göra. Slutligen betalar staten 4,5 miljoner för inköp av vaccin.

Vill att alla vaccinerar sig

Staten och regionerna ska även hjälpas åt att sprida information och uppmana befolkningen att vaccinera sig.

– Vi ska nå ut till hela befolkningen med information och kunskap. Vi vill att så många som möjligt ska välja vaccinera sig. Det är viktigt för att kunna stoppa smittspridningen, sa Marie Morell.

Se hela presskonferensen med socialministern och SKR här på SVT Play