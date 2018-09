SVT avslöjar: Bluffbolag bakom misstänkta elcykel-bedrägerier

Som köpare av till exempel en elcykel kan man få max 10 000 kronor i bidrag. Den utbetalande myndigheten Naturvårdsverket trodde först att det skulle vara en för liten summa för att dra till sig bedragare. Men den uppfattningen har man fått revidera.

Under hösten har man gjort sammanlagt 125 polisanmälningar.

– Det är tre stycken återförsäljare som återkommer i de flesta fallen, säger Naturvårdsverkets ekonomichef Håkan Svaleryd.

SVT:s granskning visar att det handlar om skuldsatta bolag som i flera fall har misstänkta målvakter i styrelsen, och kopplingar till tidigare bedrägerihärvor och organiserad brottslighet. Bolagens registrerade verksamheter kan inte heller kopplas till försäljning av elfordon.

Lättförtjänta pengar

Anders Björkenheim som är expert på bedrägeriprevention säger att man lätt kan se systematiken.

– Maxstödet är 10 000 kronor per ansökan och det är fina pengar för några minuters arbete. Genom att kolla på materialet ser man exempelvis att ett av de misstänka bolagen under en dag i början av augusti lämnade in inte mindre än sju identiska ansökningar. Det förefaller vara ett uppenbart försök att lura staten på pengar.

En genomgång av bidragsansökningarna visar också att det i vissa fall tycks ha varit väldigt dyra elcyklar. Flera uppges ha kostat över 20 miljoner, en 143 miljarder. Köparna har dock maximalt fått ut 10 000 i bidrag.

Född i framtiden

Åldersspannet är stort bland bidragsansökarna visar SVT:s genomgång. En är född 1918, och alltså i dag i hundraårsåldern. En annan är betydligt yngre – med födelseår 2064.

– Hundraåringen är helt korrekt, det finns ingen övre gräns. Men om någon är född efteråt, då är det något fel. Det måste vi titta på, säger Håkan Svaleryd.

De misstänkta bedrägerierna har passerat miljonstrecket och omfattningen kan komma att öka ytterligare.

– Vi går tillbaka och gör analyser för att se om vi hittar yterligare mönster, säger Håkan Svaleryd.

-Jag är övertygad om att vidare utredning kommer visa att det finns en eller flera organisatörer bakom detta som tar hand om merparten av bytet, möjligen får de vars identitet nyttjas behålla en tusenlapp eller två, säger Anders Björkenheim.

Skrev av ramnumret

Utöver de systematiska bedrägeriförsöken finns misstankar om flera enskilda försök att lura systemet. SVT har tidigare berättat om tandkrämskvittot på 15 kronor som manipulerades för att se ut som ett elcykelkvitto på 40 000.

Handlare uppger också för SVT att seriösa kunder fått avslag på sin bidragsansökan eftersom någon annan redan sökt bidrag på det aktuella ramnumret – efter att ha skrivit av det i butiken.

Regeringen satsade inledningsvis 350 milijoner på elfordonspremien, men pengarna håller på att ta slut och nyligen beslutade man om ett tillskott för att möta den stora efterfrågan.