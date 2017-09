SVT avslöjar: Hyrjätten Läkarleasing utreds av Ekobrottsmyndigheten

Läkarleasing är ett av Sveriges största vårdbemanningsföretag. SVT Nyheters kartläggning har visat att man hyrt ut läkare och sjuksköterskor till samtliga svenska landsting. I fjol hade man en omsättning på en halv miljard, och första halvåret i år fakturerade man landstingen närmare 200 miljoner kronor.

De två senaste åren har Läkarleasing inte upprättat sin årsredovisning i tid. I fjol tog det ett halvår längre än lagen tillåter, och i år drygt två månader över gränsen. Detta utreds nu som ett misstänkt bokföringsbrott av Ekobrottsmyndigheten.

”Objektivt ett brott”

– Vi har fått in en anmälan och det framgår av offentliga register att årsredovisningen kommit in för sent. Detta är objektivt ett brott, och nu ska utredningen visa om det också finns ett uppsåt bakom, säger kammaråklagare Jonas Svanfeldt på Ekobrottsmyndigheten till SVT.

Hos Läkarleasing säger man sig vara ovetande om utredningen.

”Vi har ingen som helst kännedom om att en förundersökning om bokföringsbrott hos bolaget skulle ha inletts” skriver styrelseordföranden Roger Jakobsson i ett mejl till SVT.

Anmärkningar från revisorn

I augusti berättade SVT att Läkarleasing förlorat sin revisor, som valt att lämna sitt uppdrag efter en konflikt om årsredovisningen. I dag är revisorn ersatt och bolaget har skickat in den försenade årsredovisningen till Bolagsverket. Därmed är också risken undanröjd för att Bolagsverket skulle tvånglikvidera företaget.

Men inte heller den nya revisorn är helt nöjd med hur ekonomin skötts, utan gör anmärkningar på tre punkter i sin revisionsberättelse:

● Läkarleasing har inte upprättat sin årsredovisning inom lagens tidsgräns.

● Läkarleasing har flera gånger misskött inbetalningarna av skatter och avgifter.

● Läkarleasing har gett ett olagligt lån på drygt 1,1 miljoner kronor.

Roger Jakobsson förklarar de tre bristerna med att man haft ”administrativa problem”. Han uppger att man nu ”ersatt och förstärkt de bristerna som fanns på ekonomifunktionen. Vi har i dag väl fungerande administrativa rutiner.”

LÄS MER: Tvister och turbulens – men fortsatt förtroende för hyrjätten i landstingen

LÄS MER: Detta har granskningen visat