SVT avslöjar: Apotekstjänsts vd slutade redan i helgen – ”Då har de farit med osanning”

SVT har tagit del av den anmälan som Apotekstjänsts tidigare vd Tomas Hilmo gjort till Bolagsverket, där han anmäler att han avgår både som vd och styrelsledamot.

Tidpunkten är 1.29 den 19 oktober – alltså natten mellan fredag och lördag.

Redan den 19 oktober, i lördags, meddelade Tomas Hilmo att han avgick. Foto: SVT/skärmdump

Handlingarna från Bolagsverket visar att tidpunkten är natten mellan fredag och lördag. Foto: SVT/skärmdump

Varuförsörjningsnämndens ordförande Behcet Barsom (KD) säger till SVT att de kallade bolagets vd och förutsatte att Hilmo var det när han kom till gårdagens möte.

– Annars borde de ha berättat det för oss. Vi hade kallat vd.

Överraskar ordföranden

Vid mötet deltog bland annat styrelsens ordförande Cecilia Versteegh, som enligt Barsom var den som talade mest från bolaget.

För Behcet Barsom kommer det som en överraskning att Hilmo meddelat Bolagsverket sin avgång mer än två dygn tidigare.

– Då har de farit med osanning.

Apotekstjänsts inhyrda talesperson Eric Aronson säger att han inte har någon information om saken. Han vill inte heller svara på när han själv fick information om avgången.

Uppdatering: Efter SVT:s publicering bekräftar nu Apotekstjänst att Tomas Hilmo klev av uppdraget redan i fredags. Bolaget skriver på sin hemsida:

”Apotekstjänst tidigare Vd Tomas Hilmo valde i fredags att kliva av uppdraget som VD med anledning att han upplevde en mycket hård arbetsbelastning och att han ville koncentrera sig på andra arbetsuppgifter inom dosdispensering – Apotekstjänst läkemedelsverksamhet. Styrelsen fick besked om detta under veckoslutet och ville ha en ordnad hantering av ärendet. Man satte därför upp en kommunikationsplan gällande Tomas Hilmos avgång, där man först skulle informera Apotekstjänsts personal under måndagen och sedan övriga parter, inklusive Varuförsörjningen och Varuförsörjningsnämnden. Apotekstjänst meddelade dock Varuförsörjningen i söndags och till Varuförsörjningsnämnden under mötet på måndagen om att Tomas Hilmo nu skulle övergå till att fokusera på Apotekstjänsts läkemedelsverksamhet. Tillsvidare är det hela styrelsen som är operativ.”