SVT lanserar det nya verktyget Ritasjälv

Ritasjälv är inspirerat av New York Times funktion You Draw It, men konceptet har skräddarsytts för SVT Nyheters plattformar.

Arkitekten bakom Ritasjälv är datajournalisten Robin Linderborg.

– Ritasjälv är ett verktyg där besökarna själva får gissa hur en siffra, till exempel valdeltagandet i Sverige, har utvecklats över tid. Vi ritar ut början av tidslinjen, och sedan är det upp till besökaren att fylla i resten, säger han.

Fem ämnen ska göras levande

Till att börja med lanseras verktyget med fem ämnen – asylsökande, statsskuldens storlek, försvarets andel av BNP, valdeltagande och PISA-resultat.

– Gemensamt för ämnena är att de rör viktiga samhällsfrågor som kan uppfattas som torra, abstrakta och komplicerade. Vi vill göra dem levande för besökarna genom att låta dem interagera med siffrorna själva.

Tjänsten fortsätter att utvecklas

SVT:s politiska reportrar har varit med och tagit fram relevanta ämnen, och researchavdelningen har hjälpt till att säkerställa att all statistik är korrekt. Tjänsten är heller inte helt färdig utan kommer att fortsätta utvecklas kontinuerligt.

– Det gäller både funktionalitet och ämnen. Vi får se vad vi får för feedback från användarna. Jag tror att vi kan använda Ritasjälv inom en rad områden, inte bara politik. Till exempel mästerskapsresultat inom sport eller kanske svenska placeringar i Eurovision Song Contest, säger Kristian Lindquist, digital utvecklingschef på SVT Nyheter och tillägger:

– Med sin pedagogik, interaktion och översikt har Ritasjälv ett klockrent public service-värde när det kopplas samman med vår granskande journalistik, säger Kristian Lindquist.

Klicka på länkarna nedan för att testa verktyget:

Hur många asylsökande har kommit till Sverige?

Hur stor del av Sveriges BNP läggs på försvaret?

Hur har det gått för svenska elever i Pisaprovet?

Hur stor har statsskulden varit genom åren?

Hur har det gått för partierna i valen?