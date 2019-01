SVT-meteorologen: Nu kommer nästa omgång med ishalka

Vintervädret har slagit till rejält i stora delar av landet. På de platser där temperaturerna väntas hamna runt nollan kan det bli extra besvärligt i trafiken. När SVT Nyheters meteorologer ritar ut väderkartorna för det närmaste dygnet så är det med nya varningar för halka på flera håll.

– Det hela handlar om regn eller möjligtvis underkylt regn. Det fryser ju på direkt när nederbörden kommer, säger Per Stenborg, meteorolog på SVT.

Kan slå till på bara någon timme

Under onsdagsmorgonen och förmiddagen gick ett stråk från Dalsland och ned över sydvästra Sverige och ut mot Blekinge med klass 1-varning för plöstlig ishalka. När denna varning klingar av dröjer det dock inte länge förrän nästa omgång halka väntas slå till.

– Det är inte utfärdat några varningar än, men det kommer sannolikt att bli varningar för norra Götaland senare under dagen. Förmodligen över hela Götaland under sena kvällen och natten, säger Per Stenborg.

Hur plötslig kan denna plötsliga ishalka vara?

– Det kan slå om på någon timme. Från det att det slutar regna i ett område till att det klarnar upp och temperaturen sjunker till några minusgrader.

”Kan vara riktigt förrädisk”

Förutom de klassiska råden för bilkörning vid halt väglag, det vill säga anpassa hastigheten och håll avstånden, kommer Per Stenborg med ett tips om något att hålla ögonen på.

– Lita inte biltermometern! Du vet ju inte vad vägytan säger för temperatur, säger han och tillägger:

– Om det i bilen visar plus 3 och det regnar lite ute. Du vet ju inte vad som händer på vägytan, om ishalkan slår till så kan den ju vara riktigt förrädisk.

Utöver ishalkan klass 1-varnar SMHI för snöfall i över Värmland, Örebro, Västmanland och Uppland. Varningen gäller även Dalafjällen, Gävleborg, Västernorrland och Jämtland.