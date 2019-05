SVT om granskningen av Malin Björk

Ett traktamente är definitionsmässigt en ersättning för ökade kostnader när man jobbar någon annanstans än på sin hemort. Den ersättning som just detta gäller är avsedd för att ”täcka övernattningar och relaterade kostnader för varje dag som ledamöterna är på tjänsteresa i Bryssel eller Strasbourg, under förutsättning att de registrerar sig för att bekräfta sin närvaro”.

Att en svensk parlamentariker återkommande tar ut denna ersättning – som alltså inte utgår automatiskt utan kräver en aktiv handling – samtidigt som hon själv har sin huvudbostad och är skriven i Bryssel, är tveklöst en nyhet av stort allmänintresse. I en svensk kontext hade det varit otänkbart med ett skattefritt traktamente för arbete på sin hemort.

SVT har inte anklagat Malin Björk för något formellt regelbrott. Hon uppger själv att hon använt pengar från traktamentet till utgifter för resor i Sverige, och att detta upplägg godkänts av parlamentets administration. Samtidigt bekräftar hon att hennes utgifter i Sverige inte når upp till de drygt 3 000 kronorna som traktamentet ger per dag, och hon har inte heller varit i Sverige så många dagar som hon tagit ut traktamentet. Hennes presstalesperson uppger att hon tagit ut i snitt 70 dagars traktamente per år men att hon bara varit i Sverige ungefär 50 dagar per år.

EU-systemet erbjuder också andra typer av av ersättning för resor och verksamhet i det land där ledamoten valts, ersättningsmöjligheter som Malin Björk har valt bort.

Ett annat missförstånd gäller Malin Björks återbetalningar. Den betalning hon redan gjort skedde visserligen före SVT:s bandade tv-intervju, men först efter att hon fått frågor om sin användning av den så kallade kontorsersättningen i en SVT-enkät, och efter att vi frågat henne om en tv-intervju. Hon har inte heller aviserat någon öppen redovisning av hur hon använt traktamentet.

Malin Björk har profilerat sig som en parlamentariker som visar stor återhållsamhet med skattebetalarnas pengar, och en stor öppenhet kring sina ekonomiska förmåner. Hennes parti använder ofta en retorik som vänder sig mot höga ersättningar och hemlighetsmakeri. Att vi uppmärksammar den speciella lösning som hon valt på detta område är inget annat än en normal nyhetsvärdering.

Att andra parlamentariker kan ta ut samma traktamente, och inte heller gör någon offentlig redovisning av användningen, minskar inte relevansen i att granska och berätta om Malin Björks speciella lösning. SVT granskar EU-politiker från alla partier och utifrån en rad olika perspektiv, från ekonomiska ersättningar till politikens sakinnehåll.

